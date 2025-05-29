На 754-й трассе застрелен мужчина

На 754-й трассе, на участке между деревнями Машхад и Кафр-Кана, был застрелен 39-летний мужчина. Полиция передает, что речь идет об инциденте на криминальной почве, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что на дороге произошел конфликт между водителями, в ходе которого один из участников получил смертельное ранение.

По данным полиции, убит житель Кафр-Каны.