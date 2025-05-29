x
29 мая 2025
|
последняя новость: 20:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 мая 2025
|
29 мая 2025
|
последняя новость: 20:48
29 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Белый дом: Израиль согласился на сделку, от ХАМАСа ответ еще не получен

Заложники
ХАМАС
Израиль
США
Дональд Трамп
время публикации: 29 мая 2025 г., 20:39 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 20:39
Белый дом: Израиль согласился на сделку, от ХАМАСа ответ еще не получен
Flash90

Пресс-служба Белого дома опровергла сообщение саудовского телеканала "Аль-Арабия" о том, что Израиль и ХАМАС согласились на сделку, над которой работал спецпосланник Вашингтона Стив Виткофф.

В сообщении говорится, что Израиль согласился с предложением, от ХАМАСа пока ответ не получен.

Ранее Барак Равид, корреспондент Walla News, в своем X-блоге сообщил, что источники в ХАМАСе разочарованы новым предложением Виткоффа, считая, что в нем учтены главным образом интересы Израиля.

По информации радиостанции "Кан Бет", если сделка будет заключена, в ее рамках из сектора Газы будут возвращены 10 заложников и 18 тел убитых или погибших в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашением предусмотрено прекращение боевых действий в секторе Газы на 60 дней.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2025

"Аль-Арабия": Израиль и ХАМАС согласились на прекращение огня
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2025

СМИ: ХАМАС не доволен новым предложением Виткоффа, Израиль готов его принять
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2025

Виткофф сообщил, что США работают над новым соглашением по заложникам: "У меня хорошее предчувствие"