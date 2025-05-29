Белый дом: Израиль согласился на сделку, от ХАМАСа ответ еще не получен

Пресс-служба Белого дома опровергла сообщение саудовского телеканала "Аль-Арабия" о том, что Израиль и ХАМАС согласились на сделку, над которой работал спецпосланник Вашингтона Стив Виткофф.

В сообщении говорится, что Израиль согласился с предложением, от ХАМАСа пока ответ не получен.

Ранее Барак Равид, корреспондент Walla News, в своем X-блоге сообщил, что источники в ХАМАСе разочарованы новым предложением Виткоффа, считая, что в нем учтены главным образом интересы Израиля.

По информации радиостанции "Кан Бет", если сделка будет заключена, в ее рамках из сектора Газы будут возвращены 10 заложников и 18 тел убитых или погибших в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашением предусмотрено прекращение боевых действий в секторе Газы на 60 дней.