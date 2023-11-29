Из плена ХАМАСа освобождены Ирина Татти и Елена Труфанова

Опубликованы имена двух заложниц, освобожденных из плена ХАМАСа вне сделки с Израилем. Это Ирина Татти (73 года) и Елена Труфанова (50 лет), мать и дочь. У обоих женщин кроме израильского есть российское гражданство.

Елена и Ирина были похищены террористами из кибуца Нир-Оз. Муж Елены, Виталий Труфанов, был убит террористами. Сайт NEWSru.co.il писал про эту семью.

Утром 29 ноября замглавы "политбюро" террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что вечером в среду "из уважения к президенту Путину" в Газе будут освобождены заложники с российским гражданством.

adv_12 m_ar_1

Ирина и Елена, переговоры об освобождении которых велись при посредничестве Кремля, были переданы сотрудникам "Красного Креста" раньше остальных освобождаемых заложников. Сообщается, что они уже находятся на территории Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы ЦАХАЛа и ШАБАК сопровождают на территории Израиля двух гражданок Израиля, освобожденных из плена. "После того, как они пройдут первичный медицинский осмотр, в сопровождении военных они будут доставлены в больницы, где встретятся с близкими", – говорится в сообщении.