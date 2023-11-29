Шестая группа заложников освобождена из плена ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что от "Красного креста" получено подтверждение, что десять израильтян и четверо граждан Таиланда, находившихся в плену у ХАМАСа, переданы сотрудникам этой организации. Они будут доставлены сначала на КПП "Рафах" (Рафиах), откуда конвой машин проследует к КПП "Керем Шалом".
Израильские СМИ опубликовали имена освобожденных (эта информация пока не подтверждена официально, так как все освобожденные должны пройти процесс идентификации на израильской территории):
Амит ШАНИ, 16 лет, из Беэри
Гали ТАРАЩАНСКИ, 13 лет, из Беэри
Офир АНДЖЕЛ, 18 лет, из Рамат-Рахели, похищена в Беэри
Лиам ОР, 18 лет, Беэри – Реим
Итай РЕГЕВ, 18 лет, из Герцлии, фестиваль около Реим
Реайя РОТЕМ, 54 года, из Беэри (ее 13-летняя дочь Хила была освобождена 25 ноября)
Ярден ГАТ-РОМАН, 36 лет, Гиватаим – Беэри
Моран Стелла ЯНАЙ, 40 лет, из Беэр-Шевы, фестиваль около Реим
Лиат АЦИЛИ-БЕЙНИН, 49 лет, Нир-Оз
Раз БЕН-АМИ, 57 лет, из Беэри
Ранее Израилю были переданы две женщины, имеющие кроме израильского российское гражданство. Это Ирина ТАТТИ (73 года) и Елена ТРУФАНОВА (50 лет), мать и дочь. Они были освобождены из плена вне сделки между ХАМАСом и Израилем.
Елена и Ирина были похищены террористами из кибуца Нир-Оз. Муж Елены, Виталий Труфанов, был убит террористами. Сайт NEWSru.co.il писал про эту семью.
Утром 29 ноября замглавы "политбюро" террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что вечером в среду "из уважения к президенту Путину" в Газе будут освобождены заложники с российским гражданством.
Ирина и Елена, переговоры об освобождении которых велись при посредничестве Кремля, доставлены в больницу "Шиба".
Шестая группа освобождаемых заложников до сих пор не передана "Красному кресту"
54-й день войны в Израиле, 6-й день прекращения огня в Газе. Хронология событий
Из плена ХАМАСа освобождены Ирина Татти и Елена Труфанова