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    В Израиле

    Шестая группа заложников освобождена из плена ХАМАСа

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    10 израильтян, находившихся в плену у ХАМАСа, переданы

    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что от "Красного креста" получено подтверждение, что десять израильтян и четверо граждан Таиланда, находившихся в плену у ХАМАСа, переданы сотрудникам этой организации. Они будут доставлены сначала на КПП "Рафах" (Рафиах), откуда конвой машин проследует к КПП "Керем Шалом".

    Израильские СМИ опубликовали имена освобожденных (эта информация пока не подтверждена официально, так как все освобожденные должны пройти процесс идентификации на израильской территории):

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    Амит ШАНИ, 16 лет, из Беэри

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    Гали ТАРАЩАНСКИ, 13 лет, из Беэри

    Офир АНДЖЕЛ, 18 лет, из Рамат-Рахели, похищена в Беэри

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    Лиам ОР, 18 лет, Беэри – Реим

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    Итай РЕГЕВ, 18 лет, из Герцлии, фестиваль около Реим

    Реайя РОТЕМ, 54 года, из Беэри (ее 13-летняя дочь Хила была освобождена 25 ноября)

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    Ярден ГАТ-РОМАН, 36 лет, Гиватаим – Беэри

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    Моран Стелла ЯНАЙ, 40 лет, из Беэр-Шевы, фестиваль около Реим

    Лиат АЦИЛИ-БЕЙНИН, 49 лет, Нир-Оз

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    Раз БЕН-АМИ, 57 лет, из Беэри

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    Ранее Израилю были переданы две женщины, имеющие кроме израильского российское гражданство. Это Ирина ТАТТИ (73 года) и Елена ТРУФАНОВА (50 лет), мать и дочь. Они были освобождены из плена вне сделки между ХАМАСом и Израилем.

    Елена и Ирина были похищены террористами из кибуца Нир-Оз. Муж Елены, Виталий Труфанов, был убит террористами. Сайт NEWSru.co.il писал про эту семью.

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    Утром 29 ноября замглавы "политбюро" террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что вечером в среду "из уважения к президенту Путину" в Газе будут освобождены заложники с российским гражданством.

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    Ирина и Елена, переговоры об освобождении которых велись при посредничестве Кремля, доставлены в больницу "Шиба".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Ноября 2023
    Шестая группа освобождаемых заложников до сих пор не передана "Красному кресту"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Ноября 2023
    54-й день войны в Израиле, 6-й день прекращения огня в Газе. Хронология событий
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Ноября 2023
    Из плена ХАМАСа освобождены Ирина Татти и Елена Труфанова
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