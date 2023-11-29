Шестая группа заложников освобождена из плена ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что от "Красного креста" получено подтверждение, что десять израильтян и четверо граждан Таиланда, находившихся в плену у ХАМАСа, переданы сотрудникам этой организации. Они будут доставлены сначала на КПП "Рафах" (Рафиах), откуда конвой машин проследует к КПП "Керем Шалом".

Израильские СМИ опубликовали имена освобожденных (эта информация пока не подтверждена официально, так как все освобожденные должны пройти процесс идентификации на израильской территории):

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Амит ШАНИ, 16 лет, из Беэри

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Гали ТАРАЩАНСКИ, 13 лет, из Беэри

Офир АНДЖЕЛ, 18 лет, из Рамат-Рахели, похищена в Беэри

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Лиам ОР, 18 лет, Беэри – Реим

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Итай РЕГЕВ, 18 лет, из Герцлии, фестиваль около Реим

Реайя РОТЕМ, 54 года, из Беэри (ее 13-летняя дочь Хила была освобождена 25 ноября)

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Ярден ГАТ-РОМАН, 36 лет, Гиватаим – Беэри

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Моран Стелла ЯНАЙ, 40 лет, из Беэр-Шевы, фестиваль около Реим

Лиат АЦИЛИ-БЕЙНИН, 49 лет, Нир-Оз

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Раз БЕН-АМИ, 57 лет, из Беэри

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Ранее Израилю были переданы две женщины, имеющие кроме израильского российское гражданство. Это Ирина ТАТТИ (73 года) и Елена ТРУФАНОВА (50 лет), мать и дочь. Они были освобождены из плена вне сделки между ХАМАСом и Израилем.

Елена и Ирина были похищены террористами из кибуца Нир-Оз. Муж Елены, Виталий Труфанов, был убит террористами. Сайт NEWSru.co.il писал про эту семью.

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Утром 29 ноября замглавы "политбюро" террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что вечером в среду "из уважения к президенту Путину" в Газе будут освобождены заложники с российским гражданством.

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Ирина и Елена, переговоры об освобождении которых велись при посредничестве Кремля, доставлены в больницу "Шиба".