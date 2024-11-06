Увольнение Галанта: апелляция в БАГАЦ и шаги оппозиции

Решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра обороны Йоава Галанта остается в центре внимания израильской политической и общественной системы.

Общественная организация "Израильская демократическая гвардия" подала иск в Высший суд справедливости (БАГАЦ) с требованием отменить решение премьер-министра. Истцы также требуют от суда издать запрет на увольнение министра обороны до завершения рассмотрения апелляции.

Истцы согласны, что у премьер-министра есть полномочия уволить министра. Вместе с тем, они утверждают, что "в данном случае, премьер-министр не придал достаточного значения фактору стабильности в оборонной системе в период интенсивной войны, которая ведется одновременно на нескольких фронтах, а также фактору опыта и знаний, которыми должен обладать человек, занимающий пост министра обороны".

Речь идет о первой апелляции с требованием отменить увольнение Галанта, однако ожидается, что последуют дополнительные обращения в судебные инстанции.

В политической системе увольнение Галанта также продолжает вызывать реакции. 6 ноября глава "Еш Атид" Яир Лапид, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, глава партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц и глава партии "А-Демократим" Яир Голан проведут совместную пресс-конференцию. Она состоится в 11:45. Для участия в ней не приглашены лидеры партии РААМ и списка ХАДАШ-ТААЛ. Ожидается, что на этой пресс-конференции оппозиционеры объявят о дальнейших шагах, которые они намерены предпринять. Отметим, что в последние дни, еще до увольнения Галанта, состоялись встречи Авигдора Либермана с Яиром Голаном, а также Яира Лапида с Бени Ганцем.

Одновременно продолжается подготовка к приведению к присяге нового министра обороны Исраэля Каца и нового министра иностранных дел Гидеона Саара. Как сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ", коалиционные переговоры между "Ликудом" и партией "Ямин Мамлахти" близки к завершению. В течение дня соглашение будет представлено в секретариат Кнессета. Согласно этому соглашению, депутат Зеэв Элькин станет министром по административным вопросам. В его полномочия войдет контроль за деятельностью Управления "Ткума", а также весь комплекс вопросов, связанных с восстановлением севера.

Глава партии "Ямин Мамлахти" будет министром обороны и участником всех форумов управления войной.

Пленарное заседание, на котором будет утверждаться вступление в должность Каца и Саара,

назначено на 7 ноября.

Напомним, что вечером 5 ноября премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о решении уволить с должности министра обороны Йоава Галанта. Глава правительства мотивировал это решение "возникшим недоверием" между ним и министром обороны. По словам Нетаниягу, это недоверие стало результатом "заявлений и шагов Галанта, идущих вразрез с решениями правительства и кабинета".

Позднее в окружении Нетаниягу заявляли, что поводом к увольнению Галанта стало его решение дать согласие на отправку 7000 повесток ультаортодоксам, подлежащим призыву в армию.

Отметим, что об увольнении Галанта было объявлено через несколько часов после того, как закон о субсидировании яслей был снят с повестки дня из-за острых возражений в коалиции. Одним из наиболее остро протестовавших против этого законопроекта, был Йоав Галант.

Сам уволенный министр обороны назвал три причины, ставшие, по его мнению, причиной увольнения: разногласия с премьер-министром по закону о призыве, разногласия по вопросу о сделке с ХАМАСом и разногласия по вопросу о создании государственной следственной комиссии.