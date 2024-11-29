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Израиль

Обстрелявший автобус террорист был имамом мечети в деревне Эйнабус возле Шхема

Иудея и Самария
время публикации: 29 ноября 2024 г., 14:15 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 14:38
Обстрелявший автобус террорист был имамом мечети в деревне Эйнабус возле Шхема
Пресс-служба МАДА

По данным предварительного расследования теракта на перекрестке Гитай-Ависар к западу от Ариэля, террорист, 47-летний имам мечети из деревни Эйнабус возле Хауары в Самарии прибыл на место преступления на автомобиле, вышел из нее и из винтовки М-16 обстрелял автобус. Он был уничтожен военнослужащими, дежурившими на посту.

Как сообщает "Сругим", террорист, 47-летний Самар Аталь Хусейн из окрестностей Шхема, доехал от перекрестка Тапуах до перекрестка Гитай-Ависар по дороге, открытой для палестинцев без проверок и ограничений.

Он остановил автомобиль примерно в 150 метрах от перекрестка Гитай-Ависар, вышел из машины с М-16 и двигаясь в направлении автобусной остановки, открыл огонь по автобусу. Солдаты, дежурившие на посту возле перекрестка, открыли огонь по террористу и нейтрализовали его. Весь инцидент завершился менее чем за пять минут.

Несмотря на то, что подозрения о втором террористе были опровергнуты, в ЦАХАЛе не считают исполнителя теракта одиночкой: по мнению служб безопасности, Самар Аталь входил в террористическую ячейку, и сейчас ведется розыск всех его сообщников, включая тех, кто предоставил ему оружие и транспорт. Известно, что в прошлом он отбывал заключение в Израиле за преступления в сфере безопасности.

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