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Израиль

"Кан": от главы переговорной группы Ницана Алона требуют уйти в отставку

время публикации: 29 октября 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 10:49
"Кан": от главы переговорной группы Ницана Алона требуют уйти в отставку
Oren Ben Hakoon/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность изменить состав рабочей группы на переговорах по сделке с ХАМАСом, сообщает "Кан".

Согласно информации, опубликованной журналистом Гили Коэн, на главу переговорной группы генерал-майора запаса Ницана Алона оказывается давление, пытаясь убедить его покинуть должность. Неясно, с чьей стороны оказывается давление, однако упоминаются в том числе "политические силы". По сообщению "Кан", не исключено, что речь идет о подготовке к смене министра обороны.

Сообщается также, что Алона призывают подать в отставку в связи с тупиком, в котором находятся переговоры.

В окружении премьер-министра заявили: "Глава правительства занят только одним: попытками изыскать пути и средства для того, чтобы добиться сделки по освобождению заложников".

Накануне сообщалось, что ушел в отставку бригадный генерал Орен Сетер, занимавший должность заместителя главы переговорной группы. Официальная причина ухода Сетера в отставку не называется.

Израиль
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