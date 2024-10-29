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Израиль

Машина сбила двоих пешеходов возле Нахфа, погиб мужчина

время публикации: 29 октября 2024 г., 13:52 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 13:52

На шоссе 85 неподалеку от арабской деревни Нахф автомобиль сбил двоих пешеходов. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" констатировали смерть одного из пострадавших, мужчины в возрасте около 60 лет.

Его спутница получила травмы конечностей, после оказания неотложной помощи ее отправили в медицинский центр Галилеи в Нагарии в состоянии средней степени тяжести.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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