Машина сбила двоих пешеходов возле Нахфа, погиб мужчина
время публикации: 29 октября 2024 г., 13:52 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 13:52
На шоссе 85 неподалеку от арабской деревни Нахф автомобиль сбил двоих пешеходов. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" констатировали смерть одного из пострадавших, мужчины в возрасте около 60 лет.
Его спутница получила травмы конечностей, после оказания неотложной помощи ее отправили в медицинский центр Галилеи в Нагарии в состоянии средней степени тяжести.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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