В результате ДТП на Прибрежном шоссе тяжелые травмы получил мотоциклист

На 2-м шоссе, на участке между развязками Хавацелет и Эйнштейн, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места аварии в больницы "Ланиадо" и "Гилель Яфе" были доставлены двое пострадавших: мотоциклист (мужчина примерно 30 лет) и водитель машины.

Мотоциклист получил тяжелые травмы, водитель машины травмирован легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.