Ганц: "Если не будет соглашения, начнется наземная операция в Ливане"

Глава партии "Махане Мамлахти" и бывший министр обороны Бени Ганц прокомментировал события в Ливане.

Открывая заседание своей фракции, Ганц подчеркнул, что если в ближайшее время не будет достигнуто "сильное и надежное соглашение", солдаты ЦАХАЛа должны будут начать наземную операцию и обеспечить реальность, которая гарантирует безопасность жителей севера.

Ганц обратился напрямую к жителям Ливана: "У вас есть шанс начать новую жизнь и вернуть суверенитет".

Бени Ганц также предупредил Иран: "Если вы попытаетесь ответить и причинить нам ущерб, мы дадим вам ответ и будем стоять единым фронтом".