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Израиль

Ганц: "Если не будет соглашения, начнется наземная операция в Ливане"

время публикации: 29 сентября 2024 г., 15:52 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 16:13
Ганц: "Если не будет соглашения, начнется наземная операция в Ливане"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии "Махане Мамлахти" и бывший министр обороны Бени Ганц прокомментировал события в Ливане.

Открывая заседание своей фракции, Ганц подчеркнул, что если в ближайшее время не будет достигнуто "сильное и надежное соглашение", солдаты ЦАХАЛа должны будут начать наземную операцию и обеспечить реальность, которая гарантирует безопасность жителей севера.

Ганц обратился напрямую к жителям Ливана: "У вас есть шанс начать новую жизнь и вернуть суверенитет".

Бени Ганц также предупредил Иран: "Если вы попытаетесь ответить и причинить нам ущерб, мы дадим вам ответ и будем стоять единым фронтом".

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