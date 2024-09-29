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Израиль

Полиция Иерусалима готовится к осенним праздникам, ожидаются пробки

время публикации: 29 сентября 2024 г., 15:39 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 15:39
Полиция Иерусалима готовится к осенним праздникам, ожидаются пробки
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Иерусалима и Иерусалисмского округа завершила подготовку к осенним праздникам и массовому посещению святынь. Тысячи сотрудников полиции, сотрудников служб безопасности и полицейских волонтеров будут дежурить на территории города, с особым упором на людные места и популярные развлекательные учреждения.

Будет усилена система охраны вдоль транспортных маршрутов и в районе скопления верующих. Полиция установит контрольно-пропускные пункты и разместит полицейских для помощи в регулировании посещений большого количества людей, которые прибудут к Стене Плача.

Полиция призывает граждан, которые планируют принять участие в Слихот, прислушиваться к рекомендациям и пользоваться общественным транспортом.

Из-за ожидаемого большого скопления людей, в районах Старого города будет ограничено движение транспорта, въезд частного транспорта в Старый город будет запрещен. Некоторые улицы будут перекрыты для движения транспорта, возможно изменение маршрутов автобусов.

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