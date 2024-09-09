Ганц побеседовал с Блинкеном. "Много месяцев ХАМАС отказывается от сделки"

Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц, находящийся с визитом в США, побеседовал с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе встречи Ганц сказал, что "проект сделки по возвращению похищенных, находящийся на повестке дня, пользуется широкой поддержкой в израильском обществе". По словам Ганца, Нетаниягу получит "политическую сеть безопасности" для утверждения сделки.

"После многих месяцев, когда ХАМАС отказывался от предложенной сделки, мир должен поддержать Израиль в усилении дипломатического и военного давления на ХАМАС. Это то, что позволило добиться первой сделки, это то, что приблизит победу над ХАМАСом", – сказал Ганц.