На 4-м шоссе возле Рамат-Гана ультраортодоксы протестуют против призыва в армию

На 4-м шоссе, на развязке Алюф Саде рядом с Рамат-Ганом, проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против призыва студентов йешив на военную службу.

После того, как несколько десятков протестующих перекрыли движение на 4-м шоссе и отказались подчиняться требованиям полицейских, полиция приступила к освобождению проезжей части с применением силы.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании трех участников беспорядков.

4-е шоссе в районе развязки Алюф Саде стоит. Полиция обратилось к водителям с просьбой выбирать объездные пути.