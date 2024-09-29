На 4-м шоссе возле Рамат-Гана ультраортодоксы протестуют против призыва в армию
время публикации: 29 сентября 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 18:23
На 4-м шоссе, на развязке Алюф Саде рядом с Рамат-Ганом, проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против призыва студентов йешив на военную службу.
После того, как несколько десятков протестующих перекрыли движение на 4-м шоссе и отказались подчиняться требованиям полицейских, полиция приступила к освобождению проезжей части с применением силы.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании трех участников беспорядков.
4-е шоссе в районе развязки Алюф Саде стоит. Полиция обратилось к водителям с просьбой выбирать объездные пути.
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