Заместитель юрсоветницы требует рассылать повестки о призыве и неработающим йешиботникам

Комиссия по иностранным делам и обороне провела очередное заседание по вопросу призыва ультрарелигиозных молодых людей в армию. В ходе заседания заместитель юридической советницы правительства адвокат Гиль Лимон подчеркнул, что начатая ЦАХАЛом рассылка повесток о призыве только работающим "харедим", которые не учатся в ультрарелигиозных учебных заведениях, нарушает принцип равенства и не отвечает интересам государства.

Он отметил, что юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара отправляла в ЦАХАЛ профессиональную рекомендацию о призыве всех ультрарелигиозных молодых людей, соответствующих возрасту призыва, в равной степени, а принятое решение избегать призыва неработающих учащихся йешив и колелей идет вразрез с этой рекомендацией.

В ЦАХАЛе объясняют начало рассылки повестки только работающим молодым людям, которые не учатся в йешивах, желанием смягчить негативные позиции "харедим", а также тем фактом, что официально работающих молодых людей попросту легче найти для призыва.

В армии объясняют, что значительное количество ультрарелигиозных молодых людей большую часть времени работают, они владеют смартфонами и обладают водительскими правами, в том числе на вождение грузовиков, и в таких новобранцах ЦАХАЛ более заинтересован.

Председатель комиссии Юлий Эдельштейн подчеркнул, что необходимо продолжать работу над созданием максимально четкого и соответствующего потребностям общества и армии закона. В частности, комиссия обсуждает различные проекты помощи ультраортодоксов, которые пойдут служить в армию, а также различные социальные льготы для них.

Депутат Дан Илуз ("Ликуд") в ходе заседания подчеркнул, что он не готов поддержать закон, который не будет включать экономические последствия (штрафы) для призывников–"харедим", которые по всем правилам должны отправляться в армию, но не делают этого.