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Израиль

В Холоне обрушились строительные леса, пострадали два человека

время публикации: 29 сентября 2024 г., 16:23 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 16:37
В Холоне обрушились строительные леса, пострадал один человек
Пресс-служба МАДА

Строительный рабочий в возрасте 24 лет получил травмы в результате обрушения строительных лесов в Холоне. Он был доставлен в больницу "Вольфсон" с травмами спины, его состояние средней степени тяжести.

На месте происшествия оказали помощь еще одному пострадавшему. По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", он получил травмы от легких до средней степени тяжести, госпитализация не потребовалась.

Из-за обрушения лесов улица была перекрыта для движения транспорта, нескольким автомобилям причинен ущерб.

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