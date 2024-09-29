В понедельник утром пройдут учения дивизии "Газа"

В понедельник, 30 сентября, пройдут учения территориальной дивизии "Газа". Учения начнутся утром и продлятся несколько часов.

В районе проведений учений, и в частности на 232-й трассе, будет наблюдаться интенсивное перемещение армейской техники и военнослужащих.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает: что нет никаких особых указаний и ограничений для гражданского населения в связи с проведением учений, не будут перекрываться дороги для гражданского транспорта.