В понедельник утром пройдут учения дивизии "Газа"
время публикации: 29 сентября 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 19:11
В понедельник, 30 сентября, пройдут учения территориальной дивизии "Газа". Учения начнутся утром и продлятся несколько часов.
В районе проведений учений, и в частности на 232-й трассе, будет наблюдаться интенсивное перемещение армейской техники и военнослужащих.
Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает: что нет никаких особых указаний и ограничений для гражданского населения в связи с проведением учений, не будут перекрываться дороги для гражданского транспорта.
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