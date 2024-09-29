Две машины столкнулись на шоссе 2416, шесть человек получили травмы

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в Негеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе 2416 неподалеку от выезда на 241 шоссе.

Сотрудники МАДА оказали неотложную помощь шестерым пострадавшим, в том числе 70-летней женщине с травмами грудной клетки, находившеся в состоянии от средней степени тяжести до тяжелого, еще одной женщине в возрасте 67 лет в состоянии средней степени тяжести и четверым получившим легкие травмы.

Пострадавшие были отправлены в больницу.