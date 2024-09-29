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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы контрразведки "Хизбаллы" Набиля Каука

время публикации: 29 сентября 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 11:43

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что 28 сентября израильские ВВС уничтожили главу службы контрразведки "Хизбаллы" Набиля Каука, входившего в центральный совет террористической группировки.

Ликвидация стала возможной благодаря точным данным, представленным военной разведкой.

Террорист был приближен к руководству группировки и до последних дней занимался организацией терактов против Израиля и его граждан.

Каук вступил в ряды группировки еще в 80-е годы двадцатого века. В прошлом он занимал посты главы "Хизбаллы" на юге Ливана и заместителя председателя исполкома группировки. Он также часто появлялся в СМИ, представляя точку зрения группировки по политическим, стратегическим и военным вопросам.

Израиль
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