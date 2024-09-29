ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы контрразведки "Хизбаллы" Набиля Каука
время публикации: 29 сентября 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 11:43
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что 28 сентября израильские ВВС уничтожили главу службы контрразведки "Хизбаллы" Набиля Каука, входившего в центральный совет террористической группировки.
Ликвидация стала возможной благодаря точным данным, представленным военной разведкой.
Террорист был приближен к руководству группировки и до последних дней занимался организацией терактов против Израиля и его граждан.
Каук вступил в ряды группировки еще в 80-е годы двадцатого века. В прошлом он занимал посты главы "Хизбаллы" на юге Ливана и заместителя председателя исполкома группировки. Он также часто появлялся в СМИ, представляя точку зрения группировки по политическим, стратегическим и военным вопросам.