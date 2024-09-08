Обвиняемая в убийстве своего сына Лиама остается под стражей: освидетельствование не завершено

Окружной суд Тель-Авива продлил срок содержания под стражей Сигаль (Яны) Ицкович, обвиняемой в убийстве ее шестилетнего сына Лиама, совершенном в середине июля. Причиной очередного продления срока пребывания обвиняемой под стражей стал тот факт, что психиатрическое освидетельствование, необходимое для начала судебного процесса, все еще не завершено.

Адвокат обвиняемой подчеркнул, что его подзащитная не может нести уголовную ответственность за это преступление в связи со своим прошлым и нынешним психиатрическим состоянием. При этом он отметил, что и его клиентка, и защита признают изложенные в обвинении факты.

Напомним, обвинение против 34-летней Сигаль (Яны) Ицкович было подано в окружной суд Тель-Авива 18 августа, чуть более чем через месяц после убийства мальчика. Сигаль Ицкович обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также умышленном нанесении телесных повреждений другим людям при отягчающих обстоятельствах, убийстве животного, воспрепятствовании осуществлению правосудия и др.

Согласно тексту обвинения, 16 июля 2024 года Сигаль Ицкович, находясь в доме вместе с сыном Лиамом, взяла на кухне нож, нанесла ранения собаке, потом прошла в ванную, где находился ее сын и убила его, нанеся десятки ножевых ранений. Она наносила удары до тех пор, пока нож не сломался (конец лезвия застрял в черепе ребенка).

Затем обвиняемая вышла из ванной, услышав вой раненой собаки и, опасаясь, что вой услышат соседи и прохожие, закрыла окна и еще несколько десятков раз ударила собаку ножом, а также топором, забив животное до смерти. После этого обвиняемая вымыла нож, которым убила сына, переоделась и вышла из дома в сторону торгового центра "Шиват а-Кохавим", она была в крови, в руках у нее был топор.

Обвиняемая напала на прохожего, ранив его топором, а затем ударила топором по капоту автомобиля. Далее она прошла до торгового центра, где напала на охранника, который пытался отобрать у нее топор.

Как сообщалось ранее, в ходе судебного заседания 14 августа Сигаль Ицкович вновь говорила об "инопланетянах". "Моя семья и я подвергались атакам инопланетян в течение двух недель. Это была интенсивная атака. Я видела инопланетян. Меня вместе с семьей похитили на космический корабль. У меня не было никакой возможности защититься", – заявляла она. Отметим, что Сигаль Яна Ицкович и ранее, после ареста делала подобные заявления. Как сообщал 12-й канал ИТВ, на допросе женщина говорила, что слышала голоса инопланетян, убеждавших ее, что ЦРУ вживили в ее тело чип, и убедивших ее совершить убийство мальчика.