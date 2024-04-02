"Исраэль а-Йом": Галант отклонил просьбу членов специальной подкомиссии Кнессета о посещении Газы

Министр обороны Йоав Галант отклонил просьбу главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна, который хотел посетить сектор Газы.

Как сообщило издание "Исраэль а-Йом", Эдельштейн намеревался посетить сектор Газы в сопровождении членов подкомиссии по разведывательным вопросам, входящей в состав комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. В состав подкомиссии входят всего пять депутатов – Юлий Эдельштейн ("Ликуд"), Зеэв Элькин ("Ямин Мамлахти"), Рам Бен-Барак ("Еш Атид"), Инон Азулай (ШАС) и Дани Данон ("Ликуд"). Речь идет о подкомиссии, чья работа является засекреченной, и участники этой комиссии получают доступ к запрещенной к публикации разведывательной информации.

"Исраэль а-Йом" пишет, что члены комиссии выразили возмущение тем, что им не была предоставлена возможность въехать в Газу. "Функция комиссии – контролировать деятельность правительства в том числе министерства обороны. Складывается впечатление, что кто-то не хочет, чтобы мы видели ситуацию на месте и задавали тяжелые вопросы", – заявили члены комиссии.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", ранее министр обороны Галант отклонил просьбу спикера Кнессета Амира Оханы посетить Газу в рамках визита в Израиль зарубежного гостя, имя которого не называется.