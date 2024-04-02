ЦАХАЛ за сутки атаковал 25 объектов террористов в Газе. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали в секторе Газы 25 объектов террористов, включая склады вооружений.

В официальном сообщении сказано, что бойцы 98-й дивизии продолжают боевые действия в Хан-Юнисе, уничтожая террористов и склады вооружений.

Бойцы бригады "Коммандос" за последние сутки ликвидировали несколько боевиков.

Бойцы 7-й бригады ликвидировали несколько групп боевиков в районе Карарат Хан-Юниса. Были задействованы ВВС, атаковавшие террористов и склад оружия.

Отметим, что отчет ЦАХАЛа о ходе операции в Газе за последние сутки необычно краткий. Это, по всей видимости, связано, как с завершением операции в районе больницы "Шифа", так и с начатым расследованием обстоятельств гибели в районе Дир аль-Балаха сотрудников организации WCK (World Central Kitchen).