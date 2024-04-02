ЦАХАЛ скорбит о гибели сотрудников World Central Kitchen в Газе: "Будет тщательное расследование"

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала соболезнования по поводу гибели сотрудников организации World Central Kitchen в ходе военных действий в секторе Газы: будет проведено тщательное расследование, результаты которого будут опубликованы. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари выступил со специальным сообщением на английском языке, перевод которого мы приводим полностью:

"Сегодня ночью в секторе Газы произошел инцидент, в результате которого трагически погибли сотрудники World Central Kitchen, выполняющие жизненно важную миссию: предоставлять еду нуждающимся. Как профессиональная армия, соблюдающая международное законодательство, мы обязуемся тщательно и прозрачно проанализировать свои действия.

Я только что побеседовал с основателем World Central Kitchen, шеф-поваром Хосе Андерсом, и от имени Армии обороны Израиля выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и всей организации World Central Kitchen. Мы выражаем соболезнования также всем государствам, нашим партнерам, которые делали и продолжают делать все, чтобы помочь нуждающимся.

Мы детально изучим этот инцидент на самом высоком уровне, чтобы понять, что именно случилось и как это произошло. Мы проведем расследование, чтобы изучить этот серьезнейший инцидент и извлечь необходимые уроки, это поможет нам снизить вероятность подобных случаев в будущем. Расследованием инцидента будет заниматься следственный аппарат генерального штаба: независимый, профессиональный экспертный орган.

В течение последних месяцев ЦАХАЛ работает в тесном сотрудничестве с World Central Kitchen, чтобы помочь им выполнить свою благородную миссию – доставить жителям сектора Газы продовольствие и гуманитарную помощь.

Эта организация также пришла на помощь Израилю после резни 7 октября, и они были одними из первых, кто прибыл помочь нам. Работа World Central Kitchen критически важна – они находятся на переднем фронте гуманитарной помощи.

Мы выясним все обстоятельства произошедшего и полностью опубликуем результаты этого расследования".