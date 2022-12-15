Специальная комиссия рекомендует убрать из охраны тюрем срочников и срочниц

Созданная министром обороны Бени Ганцем и министром внутренней безопасности Омером Бар Левом комиссия по проверке целесообразности призыва солдат срочной службы в Управление тюрем передала этим министрам итоговый отчет.

Комиссия рекомендует заменить охранников-срочников, служащих в тюрьмах для осужденных за террористическую деятельность, на профессиональных тюремщиков, как в тюрьмах, где содержатся уголовные преступники. Делать это предлагается постепенно. Особое внимание должно быть уделено условиям службы девушек-военнослужащих.

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Расследование было начато после скандала, который стал известен общественности как "дело о сутенерстве" в тюрьме "Гильбоа". 28 ноября государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал специальный промежуточный отчет о защищенности солдат в подразделениях министерства внутренней безопасности.

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"Дело "тюремщиц" было лишь верхушкой айсберга. Военнослужащие – девушки и юноши, вносящие вклад в безопасность государства, – подвергаются домогательствам как со стороны заключенных, так и со стороны военнослужащих-сверхсрочников, пользующихся их уязвимостью", – говорилось в отчете государственного контролера.

38% девушек-военнослужащих, проходящих службу в ШАБАСе (тюремщиц), сообщили, что они подвергались сексуальному насилию. Было также установлено, что около 70% домогательств были совершены военнослужащими-сверхсрочниками или командирами.

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Еще было выявлено, что около половины (46%) подвергшихся сексуальным домогательствам доложили об этом соответствующим органам и командирам, 70% из них сообщили, что их жалоба была проигнорирована (26%) или не была расследована подобающим образом (44%).

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Напомним, что полиция расследует подозрения, согласно которым, содержащийся в тюрьме "Гильбоа" высокопоставленный представитель ФАТХа Мухаммад Аталла совершал тяжкие сексуальные преступления в отношении военнослужащей, служившей надзирательницей несколько лет назад.

Речь идет о развитии так называемого "скандала о сутенерстве", когда в тюрьме "Гильбоа" офицер разведывательного отдела ШАБАС Рани Баша направлял охранниц из уголовного корпуса тюрьмы в корпус, где содержались палестинские арабы, осужденные за преступления в отношении безопасности государства.

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Жалобы на "сутенерство" со стороны тюремного начальства в отношении девушек-военнослужащих, впервые поступили 2018 году. Одна из надзирательниц, военнослужащая ЦАХАЛа, заявила, что офицер разведки Рани Баша по требованию спикера ФАТХа Мухаммада Аталлы отправлял ее в корпус, где Аталла отбывал наказание, и тот совершал в ее отношении развратные действия. Офицера тогда временно отстранили от должности, но дело было закрыто за недостаточностью улик.