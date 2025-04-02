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Израиль

В ДТП в Негеве погиб водитель, еще один человек получил тяжелые травмы

ДТП
время публикации: 02 апреля 2025 г., 18:23 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 18:23
В ДТП в Негеве погиб водитель, еще один человек получил тяжелые травмы
Пресс-служба МАДА

На 224-й трассе, в районе перекрестка А-Негев, произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один человек (мужчина примерно 30 лет) скончался на месте аварии от полученных травм.

Еще один пострадавший (мужчина примерно 25 лет) был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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