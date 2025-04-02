В Цфате автобус сбил ребенка, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 02 апреля 2025 г., 19:30 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 19:30
На улице Каф Гимель Йордей а-Сира в Цфате автобус сбил пятилетнего ребенка. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мальчик получил множественные травмы и при падении сильно ударился головой.
Пострадавший доставлен в больницу "Зив", его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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