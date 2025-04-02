x
02 апреля 2025
|
последняя новость: 20:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 апреля 2025
|
02 апреля 2025
|
последняя новость: 20:13
02 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Цфате автобус сбил ребенка, пострадавший в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 02 апреля 2025 г., 19:30 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 19:30
В Цфате автобус сбил ребенка, пострадавший в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel_Flash90

На улице Каф Гимель Йордей а-Сира в Цфате автобус сбил пятилетнего ребенка. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мальчик получил множественные травмы и при падении сильно ударился головой.

Пострадавший доставлен в больницу "Зив", его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2025

В ДТП в Негеве погиб водитель, еще один человек получил тяжелые травмы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2025

ДТП в Рош а-Айне, одна из пострадавших в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2025

ДТП в Хайфе, тяжело травмирована женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2025

ДТП в Верхней Галилее, тяжело травмирован мужчина