В Цфате автобус сбил ребенка, пострадавший в тяжелом состоянии

На улице Каф Гимель Йордей а-Сира в Цфате автобус сбил пятилетнего ребенка. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мальчик получил множественные травмы и при падении сильно ударился головой.

Пострадавший доставлен в больницу "Зив", его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.