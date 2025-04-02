Нетаниягу: "Ось Мораг" станет вторым Филадельфийским коридором, контролируемым ЦАХАЛом в Газе"

После того, как утром 2 апреля министр обороны Исраэль Кац сообщил о расширении операции на юге сектора Газы, премьер-министр Биньямин Нетаниягу конкретизировал ее цель – возвращение ЦАХАЛа на "ось Мораг".

Канцелярия премьер-министра опубликовала видеообращение Нетаниягу, посвященное операции: "Этой ночью в секторе Газы мы нажали на газ. ЦАХАЛ захватывает территории, наносит удары по террористам, разрушает инфраструктуру ХАМАСа. Но мы делаем кое-что еще – мы берем под контроль "ось Мораг", она станет вторым, дополнительным, Филадельфийским коридором".

Нетаниягу добавил: "Мы сейчас разделяем Газу на сектора и усиливаем давление шаг за шагом с тем, чтобы нам вернули наших похищенных. И чем дольше они не возвращают, тем сильнее будет давление. Пока не вернут. Мы полны решимости достичь целей войны, мы действуем неустанно, у нас есть четкий план и четко обозначенная миссия".

"Ось Мораг" получила свое название в честь поселения Мораг, находившегося в южной части сектора Газы до реализации плана одностороннего размежевания в 2005 году. Ось связывает Рафиах и Хан-Юнис.

В ночь на 2 апреля ВВС и артиллерия ЦАХАЛа нанесли массированные удары по инфраструктуре террористической организации ХАМАС в южной и центральной частях сектора Газы. После этого сухопутные силы ЦАХАЛа начали расширять свои действия в Рафиахе, населению которого два дня назад было велено покинуть город и переместиться в гуманитарную зону.

Министр обороны Исраэль Кац объявил о расширении операции "Сила и меч" с целью уничтожения инфраструктуры террора и расширения зоны безопасности.

Кац призвал жителей Газы восстать против ХАМАСа и вернуть похищенных израильтян, подчеркнув, что это единственный способ положить конец войне.