Демонстранты перекрыли дорогу к Кнессету, полиция использует водометы
время публикации: 31 марта 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 19:23
В Иерусалиме, рядом со зданием парламента проходит антиправительственная демонстрация, участники которой требуют отставки правительства и возвращения заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы.
После того, как около тысячи демонстрантов перекрыли дорогу, ведущую к Кнессету, полиция к месту демонстрации подогнала водометы.
По информации N12, полиция приступила к разгону демонстрантов, задействовав водомет.
Организаторы протеста сообщили о задержании семи демонстрантов.
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