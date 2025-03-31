Демонстранты перекрыли дорогу к Кнессету, полиция использует водометы

В Иерусалиме, рядом со зданием парламента проходит антиправительственная демонстрация, участники которой требуют отставки правительства и возвращения заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы.

После того, как около тысячи демонстрантов перекрыли дорогу, ведущую к Кнессету, полиция к месту демонстрации подогнала водометы.

По информации N12, полиция приступила к разгону демонстрантов, задействовав водомет.

Организаторы протеста сообщили о задержании семи демонстрантов.