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Израиль

Демонстранты перекрыли дорогу к Кнессету, полиция использует водометы

время публикации: 31 марта 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 19:23
Демонстранты перекрыли дорогу к Кнессету, полиция использует водометы
Miriam Alster/Flash90

В Иерусалиме, рядом со зданием парламента проходит антиправительственная демонстрация, участники которой требуют отставки правительства и возвращения заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы.

После того, как около тысячи демонстрантов перекрыли дорогу, ведущую к Кнессету, полиция к месту демонстрации подогнала водометы.

По информации N12, полиция приступила к разгону демонстрантов, задействовав водомет.

Организаторы протеста сообщили о задержании семи демонстрантов.

Израиль
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