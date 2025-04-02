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Израиль

Нетаниягу о "Катаргейте": "Один большой блеф"

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 02 апреля 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 13:06
Нетаниягу о "Катаргейте": "Один большой блеф"
Flash90/Yair Sagi/Pool

В здании окружного суда в Тель-Авиве продолжается допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Адвокат Амит Хадад заявил в начале заседания, что он намерен сегодня завершить допрос по "делу 4000". Оставшиеся пять заседаний будут посвящены допросу пол делам 1000 и 2000.

Судьи объявили, что более не согласятся прерывать заседания, чтобы позволить адвокату Хададу переключаться на другие дела. 31 марта заседание было прервано из-за задержания подозреваемых по делу "Катаргейт". Амит Хадад представляет Йонатана Уриха. В коллегии адвокатов от Хаждада потребовали разъяснений. В частности, адвокат обязан объяснить комиссии по этике, почему, с его точки зрения, такое двойное представительство не образует конфликта интересов.

Журналисты, присутствующие в зале заседаний, попросили Нетаниягу прокомментировать дело "Катаргейт". "Это дело – один большой блеф", – ответил премьер-министр.

Израиль
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