Нетаниягу о "Катаргейте": "Один большой блеф"

В здании окружного суда в Тель-Авиве продолжается допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Адвокат Амит Хадад заявил в начале заседания, что он намерен сегодня завершить допрос по "делу 4000". Оставшиеся пять заседаний будут посвящены допросу пол делам 1000 и 2000.

Судьи объявили, что более не согласятся прерывать заседания, чтобы позволить адвокату Хададу переключаться на другие дела. 31 марта заседание было прервано из-за задержания подозреваемых по делу "Катаргейт". Амит Хадад представляет Йонатана Уриха. В коллегии адвокатов от Хаждада потребовали разъяснений. В частности, адвокат обязан объяснить комиссии по этике, почему, с его точки зрения, такое двойное представительство не образует конфликта интересов.

Журналисты, присутствующие в зале заседаний, попросили Нетаниягу прокомментировать дело "Катаргейт". "Это дело – один большой блеф", – ответил премьер-министр.