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Израиль

Командование ЦАХАЛа представляет отчет о трагедии на фестивале Nova

Заложники
Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 02 апреля 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 11:44
Командование ЦАХАЛа представляет отчет о трагедии на фестивале Nova
Chaim Goldberg/Flash90

В среду, 2 апреля, командование Армии обороны Израиля начало процесс ознакомления семей погибших и похищенных, а также других семей участников фестиваля Nova в лесу Реим, с армейским отчетом о трагических событиях 7 октября 2023 года.

Представляют отчет руководитель следственной группы бригадный генерал запаса Идо Мизрахи и генерал-майор Дан Гольдфус (бывший командир 98-й дивизии).

Ознакомление с материалами отчета будет проходить в два этапа – 2 и 3 апреля. Позже эти данные будут опубликованы в СМИ.

Израиль
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