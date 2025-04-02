Командование ЦАХАЛа представляет отчет о трагедии на фестивале Nova

В среду, 2 апреля, командование Армии обороны Израиля начало процесс ознакомления семей погибших и похищенных, а также других семей участников фестиваля Nova в лесу Реим, с армейским отчетом о трагических событиях 7 октября 2023 года.

Представляют отчет руководитель следственной группы бригадный генерал запаса Идо Мизрахи и генерал-майор Дан Гольдфус (бывший командир 98-й дивизии).

Ознакомление с материалами отчета будет проходить в два этапа – 2 и 3 апреля. Позже эти данные будут опубликованы в СМИ.