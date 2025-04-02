Разрешен кризис в коалиции, Смотрич отозвал заявление об увольнении с министерских постов

Разрешен кризис между "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит", Бецалель Смотрич отозвал заявление об увольнении с поста министра финансов и министра в министерстве обороны.

Согласно достигнутому соглашению, депутат от "Оцма Иегудит" Альмог Коэн будет назначен заместителем министра в министерстве главы правительства и уволится из Кнессета, Цви Сукот вернется в Кнессет.

По информации 14-го телеканала, решение было найдено во время беседы Альмога Коэна с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

По информации сайта Ynet, это решение обойдется бюджету в 2025 году в 3,4 миллиона шекелей.

31 марта глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич подал заявление об увольнении с министерских постов, чтобы вернуться в Кнессет, "вытеснив" Ицхака Кройзера, который получил депутатский мандат в соответствии с так называемым "норвежским законом".

На последних выборах в Кнессет в 2022 году партии Смотрича и Бен-Гвира выступали единым блоком, который был составлен из двух отдельных списков, обеспечивая представительство обеих партий в Кнессете. После формирования правительства часть министров от обеих партий ушли из Кнессета в рамках "норвежского закона", оставаясь на министерских постах.

После выхода Бен-Гвира и его фракции из правительства, в Кнессет вернулся Амихай Элиягу, "вытеснив" представителя партии Смотрича Цви Сукота. С возвращением Бен-Гвира в правительство Цви Сукот должен был вернуться в Кнессет, но этого не произошло, так как Бен-Гвир, вернувшись в правительство, не стал уходить с депутатского поста.

Смотрич обвинял Бен-Гвира в нарушении договоренностей и был намерен предпринять шаг, который, по его мнению, должен был восстановить "статус-кво".