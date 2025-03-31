x
31 марта 2025
|
последняя новость: 22:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 марта 2025
|
31 марта 2025
|
последняя новость: 22:27
31 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Смотрич уволился с министерских постов, чтобы вскоре на них вернуться

Бецалель Смотрич
Итамар Бен-Гвир
Кнессет
Правительство
время публикации: 31 марта 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 22:32
Бецалель Смотрич
Chaim Goldberg/Flash90

Глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич подал заявление об увольнении с постов министра финансов и министра в министерстве обороны. Ожидается, что в ближайшее время он будет назначен на эти посты вновь.

После увольнения из правительства Смотрич вернется в Кнессет, "вытеснив" Ицхака Кройзера, который получил депутатский мандат в соответствии с так называемым "норвежским законом".

На последних выборах в Кнессет в 2022 году партии Смотрича и Бен-Гвира выступали единым блоком, который был составлен из двух отдельных списков, обеспечивая представительство обеих партий в Кнессете. После формирования правительства часть министров от обеих партий ушли из Кнессета в рамках "норвежского закона", оставаясь на министерских постах.

После выхода Бен-Гвира и его фракции из правительства, в Кнессет вернулся Амихай Элиягу, "вытеснив" представителя партии Смотрича Цви Сукота. С возвращением Бен-Гвира в правительство Цви Сукот должен был вернуться в Кнессет, но этого не произошло, так как Бен-Гвир, вернувшись в правительство, не стал уходить с депутатского поста.

Смотрич обвиняет Бен-Гвира в нарушении договоренностей и предпринимает шаг, который, по его мнению, восстановит "статус-кво".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 марта 2025

Возвращение Бен-Гвира, увольнение Бара, раскол в оппозиции. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2025

Правительство утвердило назначение Бен-Гвира на пост министра нацбезопасности
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

СМИ: Баарав-Миара препятствует возвращению Бен-Гвира в правительство
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

"Ликуд": партия "Оцма Иегудит" возвращается в коалицию