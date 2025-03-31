Смотрич уволился с министерских постов, чтобы вскоре на них вернуться

Глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич подал заявление об увольнении с постов министра финансов и министра в министерстве обороны. Ожидается, что в ближайшее время он будет назначен на эти посты вновь.

После увольнения из правительства Смотрич вернется в Кнессет, "вытеснив" Ицхака Кройзера, который получил депутатский мандат в соответствии с так называемым "норвежским законом".

На последних выборах в Кнессет в 2022 году партии Смотрича и Бен-Гвира выступали единым блоком, который был составлен из двух отдельных списков, обеспечивая представительство обеих партий в Кнессете. После формирования правительства часть министров от обеих партий ушли из Кнессета в рамках "норвежского закона", оставаясь на министерских постах.

После выхода Бен-Гвира и его фракции из правительства, в Кнессет вернулся Амихай Элиягу, "вытеснив" представителя партии Смотрича Цви Сукота. С возвращением Бен-Гвира в правительство Цви Сукот должен был вернуться в Кнессет, но этого не произошло, так как Бен-Гвир, вернувшись в правительство, не стал уходить с депутатского поста.

Смотрич обвиняет Бен-Гвира в нарушении договоренностей и предпринимает шаг, который, по его мнению, восстановит "статус-кво".