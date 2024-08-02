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Израиль

"Аш-Шарк аль-Аусат": две недели назад в секторе Газы были убиты двое членов политбюро ХАМАСа

время публикации: 02 августа 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 18:02
"Аш-Шарк аль-Аусат": две недели назад в секторе Газы были убиты двое членов политбюро ХАМАСа
AP Photo/Fatima Shbair

Издающаяся в Лондоне панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила со ссылкой на источники, близкие к руководству ХАМАСа, что около двух недель назад в результате действий ЦАХАЛа в одном из туннелей в секторе Газы, были убиты высокопоставленные члены политбюро ХАМАСа – Рауи Муштаха и Самах аль-Сарадж.

В том же туннеле были уничтожены еще трое командиров "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа).

Источники сообщили, что самолетВВС Израиля обстрелял некую цель, находяшуюся к юго-западу от города Газа, что привело к обрушению туннеля.

Отметим, что в январе "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщала, что только пять высокопоставленных командиров были полностью посвящены в детали плана нападения на Израиль 7 октября, среди них был и Рауи Муштаха.

Израиль
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