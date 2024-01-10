"Аш-Шарк аль-Аусат" об операции "Потоп Аль-Аксы": атаку начали 70 боевиков "Нухбы", только пять лидеров ХАМАСа знали о подготовке

Издающаяся в Лондоне панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет со ссылкой на источники, близкие к руководству "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа), пишет, что операция "Потом Аль-Аксы" 7 октября 2023 года началась с того, что всего лишь 70 боевиков "Нухбы" (спецназ "бригад аль-Касама") осуществили одновременные подрывы заграждений в разных местах на границе Газы, а также применили дроны, парамоторы и аэрошюты, атакуя цели на израильской территории.

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Согласно этим источникам, 70 боевиков спецназа ХАМАСа были отобраны для осуществления этой операции из сотен "бойцов элитного отряда". При этом подчеркивается, что подготовка к "потопу" началась давно, еще до войны 2014 года (операции ЦАХАЛа "Нерушимая скала"). Во время войны 2014 года "план был заморожен", и только в 2021 году (в мае, во время операции ЦАХАЛа "Страж стен") было принято решение вернуться к реализации этого плана, "когда возникнут подходящие обстоятельства".

70 боевиков "Нухбы", отобранные для реализации плана, дали особую клятву не раскрывать никому деталей своей подготовки, при этом они не были посвящены во все подробности, а лишь прошли дополнительную специальную подготовку по штурму израильских населенных пунктов, пишет "Аш-Шарк аль-Аусат".

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В публикации отмечается, что в планы "Нухбы" не были посвящены даже многие командиры батальонов "бригад аль-Касама", ответственные за действия в различных районах Газы. Они получили лишь частичную информацию, "связанную с их задачами".

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"Аш-Шарк аль-Аусат" заявляет, что только пять человек были полностью посвящены в детали плана. Это лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синуар, лидер "Бригад Иззаддина аль-Касама" Мухаммад Дэйф, брат лидера ХАМАСА и один из лидеров "бригад" Мухаммад Синуар, заместитель Синуара – Рауи (Рухи) Муштаха и глава разведки "бригад аль-Касама", член генерального военного совета ХАМАСа Айман Нуфаль (ликвидирован 17 октября 2023 года).

Источники в ХАМАСе отмечают, что ответственные за подготовку операции проинформировали командиров "бригад аль-Касама" о плане атаки, но не о сроках ее проведения. Командиры были уведомлены за три дня до нападения на Израиль, но до последнего момента не знали времени, когда начнется атака. В частности, упомянуто о том, что командующий ракетными силами ХАМАСа Айман Сиам (также ликвидирован в ходе нынешней войны), получил особый приказ подготовиться к запуску сотен ракет одновременно с началом атаки.

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Дата нападения, 7 октября 2023 года, была определена как оптимальная – утро субботы, в Израиле праздник.

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Судя по публикации "Аш-Шарк аль-Аусат" "политическое крыло" ХАМАСа не было проинформировано о планах "Нухбы" (за исключением Яхьи Синуара). Тем "политикам" ХАМАСа, которые находились в Газе за несколько часов до начала операции было рекомендовано "исчезнуть" (видимо, уйти в укрытие или покинуть сектор Газы).

Согласно источникам, на которые ссылается издание, глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя и его заместитель Салах аль-Арури были проинформированы о существовании плана массированного нападения, но без точных деталей и сроков. Как и прочие "политики" ХАМАСа, они получили более точную информацию за несколько часов до начала атаки.

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В статье говорится, что командиры "Нухбы" рассчитывали провести "крупную качественную атаку" и захватить группу израильских солдат, "но произошли неожиданности, которые сделали атаку более масштабной". Издание пишет, что боевики были удивлены тем, с какой легкостью им удалось преодолеть оборону ЦАХАЛа на границе Газы.

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"Через полтора часа после первой атаки было решено мобилизовать других боевиков "элитных подразделений" в "бригадах аль-Касама"", – пишет "Аш-Шарк аль-Аусат". Их задачей был захват максимального числа заложников в захваченных израильских населенных пунктах.

Отметим, что в публикации "Аш-Шарк аль-Аусат" ничего не сказано ни о зверствах террористов на территории Израиля, ни о последствиях кровавых событий 7 октября для жителей сектора Газы.