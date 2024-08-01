В турецком Батмане скорбящие по Ханийе разгромили кофейню Starbucks

В среду, 31 июля, по всей Турции прошли массовые демонстрации, участники которых осуждали убийство главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, которое приписывается Израилю.

В городе Батман, находящемся на юго-востоке Турции, во время массовой демонстрации толпа разгромила местный филиал сети кофеен Starbucks. Демонстранты били стекла и витрины, переворачивали столы и стулья, нападали на посетителей.

Демонстранты обвинили сеть Starbucks в поддержке Израиля. Парадокс заключается в том, что Starbucks пытался зайти на израильский рынок в 2001 году, открыв шесть кафе в Тель-Авиве, но через два года все филиалы были закрыты, и сеть свернула свою деятельность в Израиле.