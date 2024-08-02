Задержан имам мечети "Аль-Акса", призывавший "почтить память" Исмаила Ханийи

Полиция задержала имама мечети "Аль-Акса" шейха Акрама Сабари, во время пятничной молитвы призвавшего собравшихся воздать траурные почести главе политбюро ХАМАСа Исмаилу Ханийе.

"Жители Иерусалима молятся Аллаху, чтобы тот помиловал мученика, мы просим для него милости Аллаха и райских благ", – заявил он в ходе проповеди.

Сабари подозревается в подстрекательстве к террору. Он доставлен на допрос. По распоряжению прокуратуры, в отношении имама начато расследование.

Отмечается, что шейх Акрам Сабари задержан не в первый раз, он систематически одобрительно высказывается в своих проповедях о террористах и терроризме.