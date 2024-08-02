x
02 августа 2024
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 августа 2024
|
02 августа 2024
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержан имам мечети "Аль-Акса", призывавший "почтить память" Исмаила Ханийи

время публикации: 02 августа 2024 г., 18:38 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 18:55
Задержан имам мечети "Аль-Акса", призывавший "почтить память" Исмаила Ханийи
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала имама мечети "Аль-Акса" шейха Акрама Сабари, во время пятничной молитвы призвавшего собравшихся воздать траурные почести главе политбюро ХАМАСа Исмаилу Ханийе.

"Жители Иерусалима молятся Аллаху, чтобы тот помиловал мученика, мы просим для него милости Аллаха и райских благ", – заявил он в ходе проповеди.

Сабари подозревается в подстрекательстве к террору. Он доставлен на допрос. По распоряжению прокуратуры, в отношении имама начато расследование.

Отмечается, что шейх Акрам Сабари задержан не в первый раз, он систематически одобрительно высказывается в своих проповедях о террористах и терроризме.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2024

Имам мечети "Аль-Акса" призвал молиться за "мученика Исмаила Ханийю"