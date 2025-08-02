Подробности попытки теракта в кибуце Мецер: террорист передан ШАБАКу
время публикации: 02 августа 2025 г., 16:14 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 16:19
Полиция сообщает результаты предварительного расследования попытки теракта возле въезда в кибуц Мецер.
Водитель автомобиля, выезжавшего из ворот кибуца, увидел возле ворот подозрительного араба. Он связался с охранником кибуца, который выбежал и обезвредил подозреваемого.
При себе у подозреваемого был нож. Прибывшие на место сотрудники полиции арестовали подозреваемого, 24-летнего жителя Туль-Карема, он был передан для допроса в ШАБАК.