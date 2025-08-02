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Израиль

Подробности попытки теракта в кибуце Мецер: террорист передан ШАБАКу

Полиция
время публикации: 02 августа 2025 г., 16:14 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 16:19
Подробности попытки теракта в кибуце Мецер: террорист передан ШАБАКу
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает результаты предварительного расследования попытки теракта возле въезда в кибуц Мецер.

Водитель автомобиля, выезжавшего из ворот кибуца, увидел возле ворот подозрительного араба. Он связался с охранником кибуца, который выбежал и обезвредил подозреваемого.

При себе у подозреваемого был нож. Прибывшие на место сотрудники полиции арестовали подозреваемого, 24-летнего жителя Туль-Карема, он был передан для допроса в ШАБАК.

Израиль
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