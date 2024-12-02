Покончивший с собой штурман ВВС будет похоронен с военными почестями, но на гражданском кладбище

Родные штурмана ВВС ЦАХАЛа Асафа Дагана сообщили, что он будет похоронен завтра, 3 декабря, в 15:00, на кладбище Сде Йегошуа в Хайфе.

Майор резерва Асаф Даган покончил с собой по дороге на военную базу в октябре. Его родные утверждают, что после многих лет срочной, а затем контрактной службы в армии страдал от ПТСР, покончил с собой из-за того, что так и не получил необходимой помощи. Симптомы у него появились после демобилизации с контрактной службы, и почти целый год он думал о самоубийстве и планировал его.

Семья добивалась признания Асафа Дагана "погибшим во время военной службы" и разрешения похоронить его на военном кладбище. Пока министерство обороны и ЦАХАЛ отклоняли просьбу близких, тело находилось в морге больницы РАМБАМ.

В воскресенье, 1 декабря, Высший суд справедливости постановил, что Асаф Даган должен быть похоронен с военными почестями, но на гражданском кладбище. Министр обороны принял решение суда.