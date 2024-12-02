Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на юге Ливана в ответ на обстрел "Хизбаллы"

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в районе деревень Ханин, Баргуз и высот Джабур на юге Ливана. (На момент публикации пресс-служба ЦАХАЛа не комментировала поступающие из Ливана сообщения).

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что боевики "Хизбаллы" выпустили две ракеты по израильским позициям в районе горы Дов. "Хизбалла" в свою очередь заявила, что это "естественная реакция на постоянные нарушения сионистским врагом соглашения о прекращении огня".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац пообещали, что нарушение условий соглашения "Хизбаллой" не останется без ответа. "Израиль решительно отреагирует на это. Мы полны решимости продолжать обеспечивать соблюдение режима прекращения огня и реагировать на любое нарушение со стороны "Хизбаллы", – заявил Нетаниягу.