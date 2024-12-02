x
02 декабря 2024
|
последняя новость: 19:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2024
|
02 декабря 2024
|
последняя новость: 19:24
02 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на юге Ливана в ответ на обстрел "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Правительство
время публикации: 02 декабря 2024 г., 19:17 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 19:20
Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на юге Ливана в ответ на обстрел "Хизбаллы"
Flash90/Moshe Shai

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в районе деревень Ханин, Баргуз и высот Джабур на юге Ливана. (На момент публикации пресс-служба ЦАХАЛа не комментировала поступающие из Ливана сообщения).

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что боевики "Хизбаллы" выпустили две ракеты по израильским позициям в районе горы Дов. "Хизбалла" в свою очередь заявила, что это "естественная реакция на постоянные нарушения сионистским врагом соглашения о прекращении огня".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац пообещали, что нарушение условий соглашения "Хизбаллой" не останется без ответа. "Израиль решительно отреагирует на это. Мы полны решимости продолжать обеспечивать соблюдение режима прекращения огня и реагировать на любое нарушение со стороны "Хизбаллы", – заявил Нетаниягу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

ЦАХАЛ: "Хизбалла" обстреляла позиции в районе горы Дов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

423-й день войны: операции ЦАХАЛа в Газе, Иудее и Самарии. Хронология