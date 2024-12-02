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Израиль

ЦАХАЛ напомнил о запрете приближаться к деревням в Южном Ливане

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 02 декабря 2024 г., 10:45 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 10:49
ЦАХАЛ напомнил о запрете приближаться к деревням в Южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал напоминание для жителей Ливана о том, что до дальнейшего уведомления категорически запрещено передвижение на юг от деревень Шебаа, Аль-Хабария, Марджаюн, Арнун, Яхмур, Аль=Кантара, Шакра, Баршит, Ятир и Аль-Мансури, поскольку на указанной территории продолжают действовать израильские войска.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ не намерен причинять вред мирным жителям, поэтому на данном этапе ливанцам запрещается возвращаться в свои дома южнее указанной линии. "Любой, кто переместится на юг, подвергает себя опасности", – указывает Эдраи.

Он также призывает до дальнейшего уведомления не возвращаться жителей примерно 50 населенных пунктов на юге Ливана, включая Ан-Накуру, Рамию, Айтарун, Ярун, Дибин, Аль-Адиссу и десятки других. Сообщение сопровождается картой.

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