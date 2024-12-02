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Израиль

Ганц: "Я хочу предостеречь Нетаниягу и всю коалицию – прекратите угрожать демократии"

Оппозиция
Бени Ганц
Махане Мамлахти
время публикации: 02 декабря 2024 г., 14:43 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 14:48
Ганц: "Я хочу предостеречь Нетаниягу и всю коалицию – прекратите угрожать демократии"
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер партии "Махане Мамлахти" Бени Ганц, выступая 2 декабря на заседании фракции, заявил: "В Газе мы давно добились военных успехов, которые не трансформированы в какие-либо политические достижения. Более 100 израильтян в подземельях ХАМАСа".

"Я говорю Нетаниягу: не бойся, в случае необходимости ты получишь от нас полную политическую поддержку", – сказал Ганц, имея в виду поддержку сделки с ХАМАСом, которая привела бы к освобождению заложников.

"На севере необходимо продолжать следить за выполнением соглашения", – отметил Ганц.

Далее лидер "Махане Мамлахти" заявил: "Я хочу предостеречь Нетаниягу и всю коалицию – прекратите угрожать демократии. Прекратите продвигать законы, которые выбивают почву из-под ног израильской демократии. Итогом будет все то же, что и раньше – ваш полный провал и гигантский ущерб государству Израиль".

Израиль
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