Война в Газе в ночь на 2.12.2024: удары по целям, интенсивность боевых действий снизилась

В ночь на 2 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ действовал ночью на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий снизилась.

На севере сектора: израильские военные взорвали несколько домов в Джабалии.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Абасан аль-Кабире, к востоку от Хан-Юниса; силы ЦАХАЛа обстреливали цели в западной части Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 2 декабря.