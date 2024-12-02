x
02 декабря 2024
|
последняя новость: 06:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2024
|
02 декабря 2024
|
последняя новость: 06:36
02 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Война в Газе в ночь на 2.12.2024: удары по целям, интенсивность боевых действий снизилась

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 02 декабря 2024 г., 06:16 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 06:21
Война в Газе в ночь на 2.12.2024: удары по целям, интенсивность боевых действий снизилась
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 2 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ действовал ночью на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий снизилась.

На севере сектора: израильские военные взорвали несколько домов в Джабалии.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Абасан аль-Кабире, к востоку от Хан-Юниса; силы ЦАХАЛа обстреливали цели в западной части Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 2 декабря.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

423-й день войны: операции ЦАХАЛа в Газе, Иудее и Самарии. Хронология