Последствия ракеты из Газы: Эдраи призывает эвакуироваться из нескольких кварталов Хан-Юниса
время публикации: 02 декабря 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 21:34
После перехвата запущенной по Израилю ракеты из сектора Газы глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи предупредил жителей нескольких районов Хан-Юниса о необходимости эвакуироваться в кратчайшие сроки.
"Террористы вновь запускают ракеты в сторону Государства Израиль из вашего района, – подчеркнул Эдраи. – Несколько раз ранее мы уже предупреждали жителей указанного района. В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть этот район и перебраться в гуманитарную зону".
На приложенной к предупреждению карте, снабженной также QR-кодом для быстрого получения информации, указана зона будущего удара – место, откуда по Израилю был осуществлен ракетный обстрел.
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