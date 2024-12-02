Последствия ракеты из Газы: Эдраи призывает эвакуироваться из нескольких кварталов Хан-Юниса

После перехвата запущенной по Израилю ракеты из сектора Газы глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи предупредил жителей нескольких районов Хан-Юниса о необходимости эвакуироваться в кратчайшие сроки.

"Террористы вновь запускают ракеты в сторону Государства Израиль из вашего района, – подчеркнул Эдраи. – Несколько раз ранее мы уже предупреждали жителей указанного района. В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть этот район и перебраться в гуманитарную зону".

На приложенной к предупреждению карте, снабженной также QR-кодом для быстрого получения информации, указана зона будущего удара – место, откуда по Израилю был осуществлен ракетный обстрел.