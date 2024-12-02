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Израиль

Трамп пообещал "настоящий ад" на Ближнем Востоке, если заложники не будут возвращены до 20 января

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
время публикации: 02 декабря 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 21:36
Дональд Трамп
AP Photo/Alex Brandon

Избранный президент США Дональд Трамп в своем блоге в соцсети Truth опубликовал предупреждение для тех, кто удерживает заложников. При этом он не упоминает ни то, что заложники – это израильтянах, а удерживаются они в секторе Газы террористами ХАМАСа.

"Все говорят о заложниках, которых так жестоко и бесчеловечно удерживают на Ближнем Востоке вопреки желанию всего мира. Но это лишь разговоры, не подкрепленные делом", – пишет Трамп. Он заявляет, что это сообщение в социальной сети Truth должно послужить предупреждением. "Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, в регионе разверзнется настоящий ад, и те, кто несет ответственность за это преступление против человечности, заплатят за это", – говорится в сообщении.

Трамп добавляет, что по виновным в этом преступлении будет нанесен самый сильный удар за всю историю США. Пост заканчивается словами: "Освободите заложников сейчас!".

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