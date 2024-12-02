В Холоне мужчина погиб, попав под поезд

Трагедия в Холоне: мужчина в возрасте около 40 лет погиб, попав под поезд. В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон сообщение о несчастном случае поступило в 08:57.

Прибывшие на место происшествия медики не могли ничего сделать, кроме как констатировать смерть пострадавшего. По их словам, мужчина был зажат под железнодорожными путями, он получил критические множественные травмы, не оставлявшие шансов на жизнь.

В связи с инцидентом ожидаются нарушения железнодорожного движения в центре страны.