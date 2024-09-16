Около Зихрон-Яакова под колесами поезда погиб мужчина
время публикации: 16 сентября 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 20:17
Около Зихрон-Яакова мужчина вышел на железнодорожные пути и был сбит поездом. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины.
Из компании "Ракевет Исраэль" сообщили: "Мужччина, вышедший на железнодорожные пути в районе Зихрон-Яакова в нарушении правил безопасности, был сбит поездом. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. По распоряжению полиции приостановлено движение поездов на участке между станциями "Биньямина" и "Атлит". Для перевозки пассажиров задействованы шаттлы".
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