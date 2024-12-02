В Бейт-Шеане задержаны 10 палестинских нелегалов, их шофер и работодатель

В ходе операции по проверке транспорта сотрудники полиции Северного округа задержали в Бейт-Шеане микроавтобус, десять пассажиров которого оказались жителями палестинских населенных пунктов в Иудее и Самарии, не имевшими разрешений на пребывание в Израиле.

Нелегалы были арестованы, арестованы также водитель машины и работодатель нелегалов. Все подозреваемые были доставлены в полицейский участок для допроса.

В полиции напоминают, что правоохранительные органы борются со всеми аспектами помощи нелегалам: с теми, кто предоставляет им транспорт, жилье и работу.

Предоставление транспорта, жилья и работы палестинским нелегалам являются нарушением закона, эти действия представляют опасность как для самих людей, контактирующих с нелегалами, так и для окружающих.