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Израиль

В Бейт-Шеане задержаны 10 палестинских нелегалов, их шофер и работодатель

Нелегалы
время публикации: 02 декабря 2024 г., 09:13 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 09:39
В Бейт-Шеане задержаны 10 палестинских нелегалов, их шофер и работодатель
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе операции по проверке транспорта сотрудники полиции Северного округа задержали в Бейт-Шеане микроавтобус, десять пассажиров которого оказались жителями палестинских населенных пунктов в Иудее и Самарии, не имевшими разрешений на пребывание в Израиле.

Нелегалы были арестованы, арестованы также водитель машины и работодатель нелегалов. Все подозреваемые были доставлены в полицейский участок для допроса.

В полиции напоминают, что правоохранительные органы борются со всеми аспектами помощи нелегалам: с теми, кто предоставляет им транспорт, жилье и работу.

Предоставление транспорта, жилья и работы палестинским нелегалам являются нарушением закона, эти действия представляют опасность как для самих людей, контактирующих с нелегалами, так и для окружающих.

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