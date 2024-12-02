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Израиль

ЦАХАЛ продолжает "зачистку" на севере Газы. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 декабря 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 12:31
ЦАХАЛ продолжает "зачистку" на севере Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ продолжает "зачистку" на севере Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Кфир" (162-я дивизия ЦАХАЛа) продолжают "зачистку" Байт-Лахии и Джабалии, на севере сектора Газы.

За последние сутки в указанном районе были ликвидированы несколько групп боевиков террористических группировок, найдены мины, оставленные в зданиях и на пути следования сил ЦАХАЛа, а также спрятанная под землю пусковая установка.

В ряде случаев бойцы ЦАХАЛа были вынуждены разрушать здания, которые заминировали боевики.

Израиль
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