ЦАХАЛ продолжает "зачистку" на севере Газы. Видео

Бойцы бригады "Кфир" (162-я дивизия ЦАХАЛа) продолжают "зачистку" Байт-Лахии и Джабалии, на севере сектора Газы.

За последние сутки в указанном районе были ликвидированы несколько групп боевиков террористических группировок, найдены мины, оставленные в зданиях и на пути следования сил ЦАХАЛа, а также спрятанная под землю пусковая установка.

В ряде случаев бойцы ЦАХАЛа были вынуждены разрушать здания, которые заминировали боевики.