"Аль-Ахбар": БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста на юге Ливана

БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста в районе Марджаюна, на юге Ливана, передает сайт "Аль-Ахбар", ассоциированный с "Хизбаллой".

Ранее ливанские источники передавали: израильский беспилотник нанес удар тремя ракетами в районе Хуш ас-Сайэд Али, в регионе Аль-Хермель в северном Ливане.

Власти Ливана обвиняют Израиль в нарушениях соглашения о прекращении огня. Правительство Израиля называет главным нарушителем соглашения "Хизбаллу".

ЦАХАЛ данную информацию пока не комментирует.