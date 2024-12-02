"Аль-Ахбар": БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста на юге Ливана
время публикации: 02 декабря 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 12:10
БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста в районе Марджаюна, на юге Ливана, передает сайт "Аль-Ахбар", ассоциированный с "Хизбаллой".
Ранее ливанские источники передавали: израильский беспилотник нанес удар тремя ракетами в районе Хуш ас-Сайэд Али, в регионе Аль-Хермель в северном Ливане.
Власти Ливана обвиняют Израиль в нарушениях соглашения о прекращении огня. Правительство Израиля называет главным нарушителем соглашения "Хизбаллу".
ЦАХАЛ данную информацию пока не комментирует.