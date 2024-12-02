Глава МИД Израиля обсудил с французским коллегой тему "нарушений в Ливане"

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар побеседовал по телефону со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро на фоне недавних заявлений Франции о том, что Израиль нарушает режим прекращения огня в Ливане.

В этом разговоре Саар заявил: "Израиль не нарушает режим прекращения огня, но обеспечивает его соблюдение на фоне нарушений со стороны "Хизбаллы", которые требуют немедленного реагирования в режиме реального времени".

Саар подчеркнул, что "само присутствие "Хизбаллы" к югу от реки Литани является фундаментальным нарушением". Он напомнил, что в рамках достигнутого соглашения все вооруженные силы "Хизбаллы" должны покинуть территорию к югу от Литани и переместиться севернее.

Глава МИД Израиля также отметил в разговоре, что правительство Ливана должно четко уполномочить ливанскую армию выполнять действия, предусмотренные соглашением.

Гидеон Саар заявил, что Израиль стремится к успешному выполнению договоренностей о прекращении огня, но это возможно только при соблюдении всех обязательств, предусмотренных соглашением. Он добавил, что Израиль не согласится вернуться к ситуации, которая существовала до войны.