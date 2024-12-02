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Израиль

Глава МИД Израиля обсудил с французским коллегой тему "нарушений в Ливане"

Франция
Ливан
Гидеон Саар
МИД
Хизбалла
время публикации: 02 декабря 2024 г., 11:38 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 11:56
Глава МИД Израиля обсудил с французским коллегой тему "нарушений в Ливане"
AP Photo/Alessandra Tarantino, Pool; AP Photo/ Maya Alleruzzo

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар побеседовал по телефону со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро на фоне недавних заявлений Франции о том, что Израиль нарушает режим прекращения огня в Ливане.

В этом разговоре Саар заявил: "Израиль не нарушает режим прекращения огня, но обеспечивает его соблюдение на фоне нарушений со стороны "Хизбаллы", которые требуют немедленного реагирования в режиме реального времени".

Саар подчеркнул, что "само присутствие "Хизбаллы" к югу от реки Литани является фундаментальным нарушением". Он напомнил, что в рамках достигнутого соглашения все вооруженные силы "Хизбаллы" должны покинуть территорию к югу от Литани и переместиться севернее.

Глава МИД Израиля также отметил в разговоре, что правительство Ливана должно четко уполномочить ливанскую армию выполнять действия, предусмотренные соглашением.

Гидеон Саар заявил, что Израиль стремится к успешному выполнению договоренностей о прекращении огня, но это возможно только при соблюдении всех обязательств, предусмотренных соглашением. Он добавил, что Израиль не согласится вернуться к ситуации, которая существовала до войны.

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