Бен-Гвир обвинил Гали Баарав-Миара в попытке организации "полицейского переворота"

В понедельник, 2 декабря, Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара использует имеющиеся у нее механизмы для "организации переворота". По словам министра, она не может оставаться на своей должности.

"Частная полиция Гали Баарав-Миара пересекла сегодня утром "красную линию", когда приказала задержать для расследования двух высокопоставленных лиц в правоохранительной системе, которые реализуют мою политику, политику правого правительства", – заявил Бен-Гвир, имея в виду задержание для допроса двух высокопоставленных офицеров Управления тюрем. "Две недели назад я обнародовал скандальные данные о том, как юридический советник правительства требовала от следователей "Лахав 433" начать против меня расследование. А сегодня утром мы обнаружили: когда ей не удалось сфабриковать против меня дело через обычную полицию, она решила попробовать действовать через ее личный отдел прокуратуры, название которому МАХАШ", – заявил Итамар Бен-Гвир.

Итамар Бен-Гвир обвинил юридического советника в намерении свергнуть правительство "незаконными и антидемократическими методами", он обратился к главе правительства Биньямину Нетаниягу и министру юстиции Яриву Левину с требованием остановить Гали Баарав-Миара и инициированный ею "полицейский переворот.

Бен-Гвир предложил на ближайшем заседании правительства рассмотреть возможность созыва общественной комиссии под председательством судьи Груниса, которая решит, может ли Гали Баарав-Миара оставаться на своем посту при отсутствии доверия со стороны членов правительства.